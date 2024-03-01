Общество 01 марта 2024, 14:06 Вопрос нейтрализации космических угроз должен всегда быть в сфере внимания — Путин Путин вынес тему угроз в космосе на совещание с Совбезом

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Тему нейтрализации угроз в космосе вынесли на повестку совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности страны 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе», — обратил внимание глава государства.

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Путин подчеркнул, что говорит «якобы», так как никаких подобных планов у России нет. Тем не менее, вопрос космоса и нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере внимания.

«Давайте об этом сегодня и поговорим», — добавил глава государства, передав слово министру обороны Сергею Шойгу.

Информацию о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, ранее длительное время муссировали в США.

Шойгу ранее уже отмечал, что на Западе на этот счет успели наговорить «много разных глупостей».

«То угроза этому, то тому, то ядерное оружие в космосе. Сегодня им ясно ответили: у нас все есть, лучше не связывайтесь», — сказал министр после послания президента России Федеральному собранию.

В своем выступлении Путин обращал внимание, что в ближайшее время новейшие ракеты «Сармат» продемонстрируют на боевом дежурстве.