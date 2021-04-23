Россия объявила персонами нон грата пять польских послов

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры объявило пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в РФ. Им надлежит покинуть РФ до исхода дня 15 мая 2021 года», — говорится в заявлении.

В пятницу в российское министерство был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский. Ему был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления трех послов РФ в Польше персонами нон грата.

В ведомстве назвали это «абсурдным предлогом выражения солидарности с США», которые голословно утверждают о причастности России к неким кибератакам на территории своей страны, уточнила газета «Известия».

«Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений», — заявили в министерстве.

Дипломаты пояснили, что стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были «фактически заморожены, развернута позорная война» с советскими памятниками. Помимо этого, фальсифицируется история и бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада.