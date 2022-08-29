Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас едет на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — написал Ульянов в Telegram.

Ранее Гросси говорил, что миссия агентства для отправки на ЗАЭС уже сформирована, она приедет в Запорожье на этой неделе. Инспекторы дадут оценку физическому ущербу, который станции нанесли. Эксперты также определят работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалисты под руководством Гросси дадут оценку условия труда персонала ЗАЭС. Они должны будут принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Минобороны РФ сообщало, что станция в последнее время несколько раз подвергалась ударам со стороны украинских сил. ВСУ, в частности, использовали тяжелую артиллерию, беспилотники, реактивные системы залпового огня.