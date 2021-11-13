Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе и никогда не согласится с утверждениями об обратном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

О ситуации на юго-востоке Украины президент высказался в интервью телеканалу «Россия 1».

«В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся», — подчеркнул он.

Путин указал на то, что власти Украины продолжают использовать силовые методы для решения кризиса в регионе, нарушая принятые договоренности. В частности, он напомнил о применении ВСУ боевых беспилотников.

«Применение авиации, даже беспилотной, строго запрещено Минскими соглашениями, но никто на это не реагирует», — сказал глава государства.

Заявления о том, что Россия якобы готовит «вторжение на Украину», Путин назвал алармистскими.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента США заявили о своих опасениях насчет возможной подготовки Россией вторжения на Украину.