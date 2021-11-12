Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Вашингтон, как указано в статье, поднимает тревогу по поводу «возможной военной операции». У США, по данным агентства, есть информация по этой теме, однако пока они не поделились ею с европейскими властями. В планах Вашингтона сделать это до того, как будет принято решение о коллективном ответе. Опасения и оценки Штатов, по словам источников агентства, подкреплены «общедоступными доказательствами».

Источник «близкий к Кремлю», сообщил, что Россия сейчас не намерена начинать войну с Украиной, однако, по его словам, она хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Другой неназванный источник заявил, что наступление «маловероятно», но якобы существует план реагирования на провокации со стороны Украины.

Как подчеркнул один из собеседников агентства, невозможно узнать истинных намерений Москвы или предугадать ее следующий шаг.

Информацию о «вторжении» России в соседнюю страну опроверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — привело РИА «Новости» его слова.

Полянский отметил, что много угроз исходят со стороны Украины и США, их корабли «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории. В частности накануне Минобороны России сообщило о фиксации повышенной военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Представители Минобороны отметили, что в первую очередь возросла интенсивность действий Военно-морских сил, стратегической авиации, средств морской и воздушной разведки.