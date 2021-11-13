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    13 ноября 2021, 01:39

    Пушков осудил Турцию за продажу беспилотников Bayraktar Украине

    Дарья Бунякова

    Украина закупит у Турции партию ударных беспилотников Bayraktar. Продажу боевых дронов Киеву раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков осудил Турцию за продажу беспилотников Bayraktar Украине

    «После того, как турецкие беспилотники проданы Украине, разъяснил глава МИД Турции Чавушоглу, они становятся собственностью Украины, а потому к Турции — никаких претензий. Но до того, как они проданы, они собственность Турции», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что именно турецкая сторона решает, кому продает свое оружие. По словам сенатора, абсолютно ясно, для чего Украина закупает ударные беспилотники и против кого собирается их использовать.

    «Абсолютная ясность ситуации, очевидная и для Анкары, не может не накладывать на Турцию долю ответственности за последствия их применения», — заключил Пушков.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна закупит партию ударных беспилотников Bayraktar у Турции. Подписание контракта запланировано на 2022 год. Дроны будут использовать для нужд вооруженных сил Украины.