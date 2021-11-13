Пушков осудил Турцию за продажу беспилотников Bayraktar Украине

Украина закупит у Турции партию ударных беспилотников Bayraktar. Продажу боевых дронов Киеву раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

«После того, как турецкие беспилотники проданы Украине, разъяснил глава МИД Турции Чавушоглу, они становятся собственностью Украины, а потому к Турции — никаких претензий. Но до того, как они проданы, они собственность Турции», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что именно турецкая сторона решает, кому продает свое оружие. По словам сенатора, абсолютно ясно, для чего Украина закупает ударные беспилотники и против кого собирается их использовать.

«Абсолютная ясность ситуации, очевидная и для Анкары, не может не накладывать на Турцию долю ответственности за последствия их применения», — заключил Пушков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна закупит партию ударных беспилотников Bayraktar у Турции. Подписание контракта запланировано на 2022 год. Дроны будут использовать для нужд вооруженных сил Украины.