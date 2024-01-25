Власть 25 января 2024, 15:56 Поездку Путина в Калининград призвали не считать «месседжем» НАТО Песков призвал не считать поездку Путина в Калининград неким посланием НАТО РИА «Новости»

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Поездка президента Владимира Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», — сказал он.

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По словам официального представителя Кремля, Путин не посылает «месседжи», а работает над развитием государства и всех российских регионов.

Днем в четверг, 25 января, президент приехал с рабочим визитом в Калининград. Российский лидер встретится со студентами университета Канта. Глава государства в свободном формате побеседует с учащимися и ответит на интересующие их вопросы.

Также он проведет встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Они обсудят вопросы экономического развития региона.