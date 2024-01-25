25 января 2024, 15:56
Поездку Путина в Калининград призвали не считать «месседжем» НАТО
Песков призвал не считать поездку Путина в Калининград неким посланием НАТО
Поездка президента Владимира Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», — сказал он.
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По словам официального представителя Кремля, Путин не посылает «месседжи», а работает над развитием государства и всех российских регионов.
Днем в четверг, 25 января, президент приехал с рабочим визитом в Калининград. Российский лидер встретится со студентами университета Канта. Глава государства в свободном формате побеседует с учащимися и ответит на интересующие их вопросы.
Также он проведет встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Они обсудят вопросы экономического развития региона.
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Дмитрий Песков
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Владимир Путин
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