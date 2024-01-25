25 января 2024, 14:11
Путин приехал в Калининград
Президент Путин прибыл в Калининград на встречу со студентами и Алихановым
Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости» в Telegram-канале.
«Путин в Калининграде», — написали они.
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У главы государства запланирована встреча со студентами университета Канта, а затем с главой региона Антоном Алихановым. Путин в свободной форме пообщается с учащимися, ответит на все их вопросы. После глава государства обсудит с Алихановым вопросы экономического развития региона.
Как отметили журналисты кремлевского пула, после самого восточного региона — Чукотки — Путин решил навестить самый западный — Калининград. Но это не какой скрытый посыл странам НАТО, а обычная работа.
Ранее Путин побывал в Хабаровском крае. Он оценил, как местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием Дальнего Востока.
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