Власть 13 июня 2023, 20:20 Россия не отказывалась от мирных переговоров, это Украина перечеркнула все договоренности в Стамбуле — президент Путин: Украина перечеркнула все договоренности в Стамбуле Помощник президента РФ Владимир Мединский и представитель Украины Давид Арахамия во время встречи в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он также напомнил, что весной прошлого года были достигнуты некоторые договоренности, но именно Украина от них отказалась. Его слова привел РБК.

На переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, где Украину представлял Давид Арахамия, а Россию — Владимир Мединский, страны подписали соглашение о международных гарантиях безопасности для Украины. Они не распространялись на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Однако противоположная сторона не сделала никаких шагов в сторону мирного разрешения конфликта, а вскоре и вовсе отказалась от подписанных договоренностей.

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Условием для возобновления переговоров станет прекращение поставок западного оружия на Украину, подчеркнул Путин.

«Если захотят — пожалуйста, я готов с ними разговаривать», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры между Россией и Украиной о прекращении конфликта. Он также выразил мнение, что эта операция укрепит позиции Украины, что позволит выдвинуть свои условия.