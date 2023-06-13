13 июня 2023, 20:20
Россия не отказывалась от мирных переговоров, это Украина перечеркнула все договоренности в Стамбуле — президент
Путин: Украина перечеркнула все договоренности в Стамбуле
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он также напомнил, что весной прошлого года были достигнуты некоторые договоренности, но именно Украина от них отказалась. Его слова привел РБК.
На переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, где Украину представлял Давид Арахамия, а Россию — Владимир Мединский, страны подписали соглашение о международных гарантиях безопасности для Украины. Они не распространялись на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Однако противоположная сторона не сделала никаких шагов в сторону мирного разрешения конфликта, а вскоре и вовсе отказалась от подписанных договоренностей.
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Условием для возобновления переговоров станет прекращение поставок западного оружия на Украину, подчеркнул Путин.
«Если захотят — пожалуйста, я готов с ними разговаривать», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры между Россией и Украиной о прекращении конфликта. Он также выразил мнение, что эта операция укрепит позиции Украины, что позволит выдвинуть свои условия.
Переговоры
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Отношения России и Украины
Стамбул
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