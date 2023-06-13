13 июня 2023, 01:37
Контрнаступление ВСУ ускорит переговоры между Украиной и Россией — Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: наступление Украины может приблизить переговоры
Контрнаступление ВСУ может приблизить переговоры между Россией и Украиной о прекращении конфликта. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил телеканал France24.
Политик считает, что наступательные действия укрепят позиции Украины, и это заставит Россию задуматься о переговорах. Поэтому, по мнению Блинкена, снабжение ВСУ западной техникой приближает мир, так как США уверены в успехе этой операции.
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Ранее подобное заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он также отметил, что наступление создаст для Украины благоприятные условия в переговорах. Французский лидер добавил, что контрнаступательные действия продлятся «несколько недель или месяцев».
Ранее на тему переговоров высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, сегодня у России нет даже хлипкого фундамента, чтобы выстраивать с киевским режимом диалог.
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