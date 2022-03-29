Украинская делегация представила новый проект гарантий безопасности

Украинская делегация на переговорах в Турции предложила новый проект по гарантиям безопасности. Он предусматривает участие стран — членов Совета безопасности ООН, а также Турции, Германии, Канады, Польши и Израиля. Об этом журналистам по итогам переговоров рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что новый договор должен прийти на смену Будапештскому меморандуму. Арахамия отметил, что пока о подписании речи не идет. Стороны только доносят друг до друга свои позиции.

«Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение — мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем — о новой системе гарантий безопасности для Украины», — заявил представитель украинской делегации.

Арахамия отметил, что гарантами в договоре должны стать страны, входящие в Совет безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), а также Турция, Германия, Канада, Польша и Израиль. По его словам, ряд стран уже дали предварительное согласие.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле. Это четвертая очная встреча представителей двух стран. Первые три встречи прошли в Белоруссии, после чего беседы стали проводиться в онлайн-формате в ежедневном режиме.