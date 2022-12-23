Мир 23 декабря 2022, 19:27 Зеленский не внес в список задач дипломатии Украины на 2023 год переговоры с Россией Президент Зеленский озвучил задачи украинской дипломатии на 2023 год без переговоров с РФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось проведения мирных переговоров с Россией. Текст речи украинского лидера опубликовали на его сайте.

Одним из первых пунктов значится начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.

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Зеленский включил в дипломатическую программу и обеспечение поставок вооружений Украине из западных стран.

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Следующим направлением стало восстановление украинской энергетики. Президент Украины попросил послов обеспечить максимальную работу по этой теме, чтобы достичь результатов.

Была затронута и тема России, но о переговорах Зеленский не упомянул. Но озвучил предложение усилить работу по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и блокировке активов РФ. Восьмым пунктом стала поддержка украинцев по всему миру.

Ранее стало известно, что администрация Владимира Зеленского начала дорабатывать план мирного урегулирования по Украине, который он представил на саммите лидеров стран «Большой семерки».