Власть 19 декабря 2022, 20:52 Россия и Белоруссия подтвердили незыблемый курс на сотрудничество Глава МИД Лавров: Путин и Лукашенко подтвердили курс на укрепление суверенитетов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров указали на незыблемость курса на сотрудничество и укрепление суверенитетов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

По его словам, Россия продолжит выстраивать свою внешнюю политику, опираясь на договороспособных партнеров, не пытающихся нарушить баланс интересов.

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В понедельник, 19 ноября, российский лидер впервые с 2019 года прибыл с рабочим визитом в Минск. Путин и Лукашенко обсудили тему безопасности и затронули ряд вопросов, связанных с экономикой и энергетикой двух стран.

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Президент РФ указал на приоритетность развития экономических связей в отношениях России и Белоруссии. Он отметил, что в 2022 году товарооборот между государствами ожидается на уровне 40 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти Украины не готовы вести переговоры с Россией. Таким мнением он поделился с министром обороны России Сергеем Шойгу во время встречи в Минске 3 декабря.