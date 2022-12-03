Мир 03 декабря 2022, 19:49 Лукашенко уличил правительство Украины в неготовности к переговорам с Россией Лукашенко заявил, что власти Украины не готовы к переговорам с Россией РИА «Новости»

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Власти Украины не готовы к переговорам с Россией. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало местное издание БелТА.

Он поделился этой информацией во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Она началась вечером 3 декабря в Минске.

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Также Шойгу и Лукашенко обсудили ряд других вопросов, касающихся взаимоотношений между Россией и Белоруссией. Также они затронули проблему конфликта РФ и Украины.

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В частности, Шойгу поблагодарил Лукашенко за предоставление полигонов и мест для базирования российских войск. В свою очередь, глава республики подчеркнул, что власти РФ и Белоруссии не хотели и не хотят войны. По словам Лукашенко, совместные действия солдат из стран — членов Союзного государства направлены на защиту от агрессии извне.

Также глава Белоруссии заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко неспроста участвовал в Минских переговорах. По мнению Лукашенко, его бывший коллега уже в 2014 году готовился к войне.