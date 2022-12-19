Важное 19 декабря 2022, 17:13 Путин обозначил приоритет развития отношений России и Белоруссии Президент Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Развитие экономических связей является приоритетным направлением в отношениях России и Белоруссии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В последнее время мы много уделяли внимания безопасности и сотрудничеству на международной арене. В целом мы должны быть удовлетворены развитием отношений между странами», — сказал он.

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Путин отметил, что в 2022 году товарооборот между государствами ожидается на уровне 40 миллиардов долларов, это рекордный показатель.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что, несмотря на «некоторые шероховатости», союзные государства находят эффективный ответ на все угрозы.

«Нам удалось преодолеть негативные последствия санкций. Все это благодаря совместной работе», — подчеркнул он.

В понедельник, 19 ноября, Путин с рабочим визитом прибыл в Минск. Это его первая поездка в соседнее государство с июня 2019 года. Лидеры обеих стран обсудят тему безопасности и затронут вопросы, связанные с экономикой и энергетикой.