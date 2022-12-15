15 декабря 2022, 16:38
Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна за пять месяцев
Президент Путин: РФ экспортировала около 22 млн тонн зерна за 5 месяцев
Россия только за последние пять месяцев экспортировала порядка 22 миллионов тонн зерна и до конца года готова отправить еще до пяти миллионов тонн. Об этом заявил президень Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Преимущественно продукцию направляют в страны Африки и Азии. Путин добавил, что в России удалось достичь рекордного урожая, и еще раз поздравил селян с этим достижением. С учетом этого поставки можно значительно нарастить.«К концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, <…> сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 миллионов тонн», — заявил глава государства.
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Россия добросовестно исполняет обязанности по поставкам зерна в рамках международных контрактов и в случае необходимости может заместить украинскую продукцию.
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В августе Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку. В рамках этого соглашения уже к началу декабря из заблокированных украинских портов удалось вывезти свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.
Экспорт
Владимир Путин
зерновая сделка
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