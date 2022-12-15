Важное 15 декабря 2022, 16:38 Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна за пять месяцев Президент Путин: РФ экспортировала около 22 млн тонн зерна за 5 месяцев РИА «Новости»

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Россия только за последние пять месяцев экспортировала порядка 22 миллионов тонн зерна и до конца года готова отправить еще до пяти миллионов тонн. Об этом заявил президень Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Преимущественно продукцию направляют в страны Африки и Азии. Путин добавил, что в России удалось достичь рекордного урожая, и еще раз поздравил селян с этим достижением. С учетом этого поставки можно значительно нарастить.

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Россия добросовестно исполняет обязанности по поставкам зерна в рамках международных контрактов и в случае необходимости может заместить украинскую продукцию.

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В августе Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку. В рамках этого соглашения уже к началу декабря из заблокированных украинских портов удалось вывезти свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.