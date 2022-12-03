Мир 03 декабря 2022, 08:23 МИД заявил о готовности России заместить поставки украинского зерна Посол МИД Озеров: Россия готова к поставкам зерна наиболее нуждающимся странам piqsels

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Россия готова поставлять зерно в наиболее нуждающиеся государства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров. В статье для журнала Newsweek он написал, что страна способна заместить украинскую продукцию.

По словам дипломата, российская сторона готова к ответственному и добросовестному исполнению обязанностей в рамках международных контрактов в сфере поставок удобрений, товаров агропромышленного комплекса и другой важной продукции.

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«Сегодня с учетом рекордного урожая 2022 года в 152,2 миллион тонн мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно», — рассказал Олег Озеров. Он уточнил, что речь идет о 500 тысячах тонн продукции. Дипломат напомнил, что украинские зерновые представляют лишь 2% мирового производства, и Россия готова заместить эти поставки.

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Аграрии Московской области перевыполнили план по сбору зерновых в 2022 году на 23%. Урожайность в регионе выросла на 15%, отметил замглавы Минсельхоза Подмосковья Игорь Жаров.