Мир 04 декабря 2022, 16:24 Зерновая сделка позволила вывезти из портов Украины свыше 13 млн тонн сельхозпродукции Министерство обороны Турции: из Украины вывезли 13 млн тонн зерна на 524 кораблях РИА «Новости»

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Более 13 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки. Об этом 4 декабря сообщили представители Минобороны Турции. Их процитировал ТАСС.

«К настоящему времени вывезено более 13 миллионов тонн», — рассказали сотрудники ведомства.

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Они отметили, что реализация зерновой сделки продолжается.

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Также в Минобороны Турции отметили, что для вывоза 13 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции были задействованы 542 корабля.

В середине ноября — 17 числа — президент Турции Реджеп Эрдоган п одтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Он отметил, что его заявление основано на совместном решении, принятом ООН, Турцией, Россией и Украиной.

Эрдоган отметил, что новый этап реализации зерновой сделки начнется 19 ноября. В тот момент участники соглашения решили не менять изначальные условия документа.