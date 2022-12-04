04 декабря 2022, 16:24
Зерновая сделка позволила вывезти из портов Украины свыше 13 млн тонн сельхозпродукции
Министерство обороны Турции: из Украины вывезли 13 млн тонн зерна на 524 кораблях
Более 13 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки. Об этом 4 декабря сообщили представители Минобороны Турции. Их процитировал ТАСС.
«К настоящему времени вывезено более 13 миллионов тонн», — рассказали сотрудники ведомства.
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Они отметили, что реализация зерновой сделки продолжается.
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Также в Минобороны Турции отметили, что для вывоза 13 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции были задействованы 542 корабля.
В середине ноября — 17 числа — президент Турции Реджеп Эрдоган п одтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Он отметил, что его заявление основано на совместном решении, принятом ООН, Турцией, Россией и Украиной.
Эрдоган отметил, что новый этап реализации зерновой сделки начнется 19 ноября. В тот момент участники соглашения решили не менять изначальные условия документа.
Турция
зерновая сделка
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