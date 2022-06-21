Западные страны никогда не смогут вернуть доверие России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — отметил Песков в интервью телеканалу MSNBC. Его слова привело РИА «Новости».

Участники саммита НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня, объявят, что Россия перестала быть партнером для Альянса и превратилась в угрозу безопасности, а также миру и стабильности.

Также новая стратегическая концепция НАТО затронет и Китай. Его усиление является вызовом для интересов, ценностей и безопасности альянса.

При этом, как написал профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей в колонке для Bloomberg, состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина — это прямой сигнал странам Запада, что две страны достигли небывалого уровня стратегического единства. Он назвал союз двух держав самым крупным геополитическим вызовом странам Запада после окончания холодной войны.