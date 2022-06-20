Послание Западу увидели в беседе Путина и Си Цзиньпина

Состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор президента России и Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина — это прямой сигнал странам Запада, что две страны достигли небывалого уровня стратегического единства. Об этом написал в своей колонке для Bloomberg профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.

По мнению автора, новый союз двух держав — это самый крупный геополитический вызов странам Запада после окончания холодной войны. При этом противопоставить новому мировому тандему другим крупным игрокам нечего.

Профессор напомнил, что раньше отношения СССР и Китая не были настолько крепки. Но сейчас ситуация полностью изменилась. Отношения Путина и Си Цзиньпина можно назвать дружескими. С 2013 года они встречались 38 раз. Главное, что их сближает — это глубокая антипатия к мировому доминированию США, а также стратегические выгоды от партнерства друг с другом.

Единственным выходом для ослабления отношений России и Китая Пей видит в быстром прекращении Западом специальной военной операции на условиях Путина. Это может охладить отношения российского лидера с соседней страной. Но такой шаг западные политики вряд ли пойдут, так как у них недостаточно воли и возможности для маневра перед избирателями.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел 15 июня. В ходе беседы китайский лидер заявил о продолжении взаимной работы с Россией по обеспечению суверенитета, безопасности и стратегического сотрудничества.