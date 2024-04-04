Важное 04 апреля 2024, 14:10 России в ближайшие годы не грозит безработица — Путин Президент Путин: в России практически нет безработицы РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, выступая на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России, заявил, что в стране почти нет безработицы. Он добавил, что в ближайшее время РФ она не грозит.

«У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит», — констатировал глава государства.

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Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким и отметил, что в феврале она уменьшилась до 2,8%. Это один из важнейших показателей развития экономики, подчеркнул президент. По его словам, достичь этого уровня удалось благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов и профсоюзных объединений.

Владимир Путин также поручил контролировать выплату зарплат на предприятиях любых форм собственности. Ее должны платить вовремя и в полном объеме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопреки планам Соединенных Штатов санкции не смогли «разорвать в клочья» российскую экономику.