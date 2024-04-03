Деньги 03 апреля 2024, 21:41 Уровень безработицы в России в феврале снизился до исторического минимума Росстат: уровень безработицы в феврале снизился до 2,8% РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)», — отметили в документе.

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По данным организации, к концу месяца в органах службы занятости состояли на учете 500 тысяч граждан, при этом 400 тысяч имели статус безработного, а триста получали пособие по безработице.

Для оформления пособия нужно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом ранее рассказала эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.По ее словам, для получения финансовой поддержки необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения. Если там в течение 11 дней для человека не смогут найти подходящее место, ему назначат выплату.