Власти России ввели необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Принятые решения помогли сдержать массовое проникновение COVID-19.

Президент России Владимир Путин отметил, что для вирусов не существует границ. Сейчас люди свободно путешествуют из одной страны в другую, поэтому ситуация складывается особая.

«Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть — массовое проникновение и распространение болезни в России», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Ранее Путин подписал указ, чтобы у россиян появилась возможность покупать безрецептурные лекарства дистанционно. При этом он поручил внимательно следить за ситуацией и выявлять возможные случаи мошенничества.

По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. С 18 марта страна закрывает свои границы из-за пандемии инфекции. В мире число заболевших достигло 189 тысяч человек. От COVID-19 скончались более 7,5 тысячи пациентов.