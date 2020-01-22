Росреестр возглавил Олег Скуфинский

С октября 2016 года Росреестром руководила Виктория Абрамченко. 21 января ее назначили вице-премьером России. Скуфинский ранее работал в работал в управлении оценки недвижимости Министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, был председателем Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости и замминистра по развитию Дальнего Востока. Скуфинский будет руководить ведомством, которое занимается учетом всей российской недвижимости и государственной земли.

15 января 2020 года правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение Кабмин принял сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Правительство возглавил экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января в России назначили новое правительство. В его состав вошли девять новых министров. 22 января Мишустин выбрал новый аппарат правительства.