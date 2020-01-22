Мишустин выбрал новый аппарат правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Валерия Сидоренко первым заместителем главы аппарата правительства. Также названы имена других людей в административной команде премьера.

Раньше Сидоренко был заместителем главы аппарата правительства РФ. Заместителями главы аппарата стали Светлана Андрющенко, Леонид Левин, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко. Наталья Савина получила должность руководителя протокола председателя правительства — замглавы аппарата правительства. Информация об этом появилась на сайте Кабмина.

Ольга Кривонос и Эльмир Тагиров остались заместителями руководителя аппарата правительства. Пресс-секретарем премьера стал Борис Беляков. До этого он занимал ту же должность в Федеральной налоговой службе, которую до последнего возглавлял Мишустин.

Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ в конце прошлой недели, после того как все правительство вместе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Во вторник, 21 января, стал известен новый состав Кабмина. Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу, главы МИД, МВД, МЧС — Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев. Также на своих постах остались руководитель Минфина Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом в правительстве появилось девять новых министров.