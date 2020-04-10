    10 апреля 2020, 10:52

    Росгвардия будет следить за соблюдением карантина вместе с полицией

    Александра Ломейко

    Сотрудники МВД вместе с Росгвардией проследят, чтобы вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран россияне соблюдали карантин. Об этом сообщил сайт Кремля.

    Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для того, чтобы нарушений карантина не было.

    Полиции и Росгвардии также необходимо обеспечить правопорядок и безопасность населения «в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

    По данным на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1786. Выздоровели 795 человек, 94 скончались.

    Региональные власти пошли на смягчение введенных для борьбы с распространением инфекции мер. Тем не менее в Москве и Московской области жителей призывают не выходить из дома без лишней надобности. Можно отправиться за продуктами, в аптеку, на работу или прогулку с домашним питомцем. Пропускную систему ни в столице, ни в Подмосковье пока не вводили.