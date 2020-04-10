Росгвардия будет следить за соблюдением карантина вместе с полицией

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для того, чтобы нарушений карантина не было.

Полиции и Росгвардии также необходимо обеспечить правопорядок и безопасность населения «в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

По данным на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1786. Выздоровели 795 человек, 94 скончались.

Региональные власти пошли на смягчение введенных для борьбы с распространением инфекции мер. Тем не менее в Москве и Московской области жителей призывают не выходить из дома без лишней надобности. Можно отправиться за продуктами, в аптеку, на работу или прогулку с домашним питомцем. Пропускную систему ни в столице, ни в Подмосковье пока не вводили.