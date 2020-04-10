Большинство регионов России смягчили меры по борьбе с коронавирусом

Почти две трети регионов России смягчили ограничения, введенные для населения и предпринимателей из-за ситуации с коронавирусом. К вечеру 9 апреля меры ослабили в 56 из 85 субъектов РФ.

Во многих регионах, сообщил ТАСС со ссылкой на нормативно-правовые акты местных властей, расширили список предприятий, которые продолжат работу во время нерабочего периода. Он введен до 30 апреля включительно.

К своим обязанностям вернутся сотрудники системообразующих производств и социально важных организаций. Речь идет в том числе об МФЦ, службах занятости, нотариальных и страховых компаниях, магазинах оптики и химчистках. В некоторых регионах снова начнут работать магазины стройматериалов и садового инвентаря.

В Архангельской области, Приморье и на Алтае жителям разрешили самоизолироваться на дачах. В Удмуртии местные власти решили, что на улицу можно выходить с детьми — для прогулок рядом с домом, а в Хакасии — чтобы устроить пробежку.

В некоторых регионах меры, наоборот, усилили. Например, в Башкирии пожилым людям вообще нельзя покидать дом в определенный промежуток времени. А приезжие в Чувашии и Оренбурге обязаны уйти на самоизоляцию.

Из-за пандемии в России дни до 30 апреля объявили нерабочими с сохранением зарплат. Многие предприятия закрыты, список тех, кто по-прежнему работает, ограничен. Режим самоизоляции действует во всех регионах страны.

Президент РФ Владимир Путин заметил, что ограничения, принятые для борьбы с распространением коронавируса, должны быть достаточными с точки зрения эпидемиологической ситуации. В то же время необходимо помнить и об экономике.

В России, по последним данным, выявили 10 131 зараженного коронавирусом. Всего проведено более миллиона тестов. Вылечились 698 пациентов, смертельных случаев — 76. По мнению вирусологов, для эффективной борьбы с COVID-19 необходим жесткий карантин.