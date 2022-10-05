Решение ЕС не вводить потолок цен на российский газ назвали разумным | 360°

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Решение ЕС не вводить потолок цен на российский газ назвали разумным

Вице-спикер Новак назвал разумным отказ ЕС ввести потолок цен на российский газ

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Страны Евросоюза приняли разумное решение, не став вводить потолок цен на голубое топливо из России, заявил зампред правительства Александр Новак. Он отметил, что газовый рынок сейчас находится в более тяжелом положении, чем нефтяной.

В эфире телеканала «Россия 24» Новак напомнил, что власти ЕС обсуждали возможность введения потолка цен на российский газ.

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«Слава богу, что пришли к разумному решению не делать это, потому что это также негативно повлияло бы на энергорынок Европы и на поставки ресурсов в Европу», — рассказал зампред правительства.

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В конце сентября на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили утечки. Власти России подчеркнули, что подобные аварии еще не случались. Александр Новак допустил, что повреждения можно устранить, но для этого потребуется много времени и средств.

РФ подала заявку на участие в расследовании инцидентов с газопроводами. Власти Дании пока не ответили на нее, рассказал зампред правительства. По его словам, выяснение причин случившегося не может быть объективным без участия российских специалистов.

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