Новак призвал расследовать ситуацию на «Северных потоках» при участии России | 360°

Власть 05 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Новак призвал расследовать ситуацию на «Северных потоках» при участии России Вице-спикер Новак призвал расследовать инцидент с «Северными потоками» с участием России РИА «Новости»

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Расследование инцидентов на «Северных потоках» будет объективным лишь при участии специалистов из России, заявил зампред правительства Александр Новак. По его словам, пока ни РФ, ни операторов трубопроводов до этого не допустили, сообщил ТАСС.

Зампред правительства отметил, что власти Дании еще не ответили на запрос об участии в расследовании инцидентов.

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Новак рассказал, что Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке «Северного потока — 2».

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«Мы об этом неоднократно говорили, что это возможно. Инфраструктура готова. К сожалению, из-за диверсий одна нитка повреждена, требуется обследование для решения по ее судьбе», — напомнил он.

Историк из США Эрик Цуэссе заявил, что именно его страна взорвала российские газопроводы. По словам исследователя, страны Европы теперь будут платить «самые высокие в мире цены за энергию».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркнул, что случившееся на «Северных потоках» серьезно отразится на европейцах. Инцидент на газопроводах он назвал актом международного терроризма.

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