Новак допустил возможность ремонта «Северных потоков» | 360°

Мир 02 октября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Новак допустил возможность ремонта «Северных потоков» Вице-премьер РФ Новак: «Северные потоки» возможно отремонтировать РИА «Новости»

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Поврежденные в результате диверсии газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще возможно отремонтировать, однако для этого потребуется масса финансов и времени. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сначала нужно выяснить, кто именно саботировал российскую инфраструктуру. Интерес в этом имели Украина, Польша и США, которые в свое время говорили о возможности сделать так, что газопроводы не будут работать.

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«Подобных аварий еще никогда не было. Технически все средства для ремонта есть, вся работа потребует соответствующих средств и времени. Думаю, соответствующие возможности будут найдены», — сказал Новак.

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Днем 26 сентября стало известно о критичном падении давления в обоих нитках газопроводов. Проведенная проверка выявила утечку из сегмента трубы, предварительно, поврежденного подводным взрывом.

Издание Global Times написало, что США являются главными выгодоприобретателями от диверсий на газопроводах, так как теперь смогут подчинить себе энергетический рынок Европы.

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