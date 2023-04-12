Эксклюзив 12 апреля 2023, 13:13 Репрессии Киева против УПЦ осудили в Госдуме Госдума приняла осуждающее репрессии Киева против УПЦ заявление РИА «Новости»

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Российские депутаты 12 апреля приняли заявление касательно репрессивной политики киевского режима, которая направлена на уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил ТАСС.

Документ разработали в комитете ГД по международным делам. Парламентарии указали, что полностью разделили негодование и возмущение «миллионов христиан всего мира» по поводу многочисленных фактов о политике «постмайданных властей Украины». Последняя, отметили в заявлении, направлена на полное уничтожение канонической УПЦ.

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«Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур», — отметили в документе.

Киевский режим, добавили его авторы, также содействует и ряду чиновников и неонацистских организаций, позволяя им захватывать православные церкви и их имущество, принудительно ликвидировать общины, громить православные храмы и нападать на священников и прихожан.

Давление, которое на Украине оказывают на каноническую православную веру, в документе охарактеризовали как вопиющее. Ситуация особенно обострилась в период президентства Владимира Зеленского. Нынешний глава государства, указали депутаты, воспользовался нарастающим кризисом в стране и «поставил своей целью полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией».

Инструмент для удовлетворения амбиций

В пресс-службе депутата Александра Валуева «360» пояснили, что заявление поддержали единогласно.

«Жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, а в Николаевской и Тернопольской областях радикалы сжигают храмы УПЦ», — отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Религия, подчеркнул он, не должна становиться инструментом, при помощи которого украинский режим удовлетворяет свои непомерные военно-политические амбиции.

«Мы считаем, что международное сообщество — парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации — должно дать правовую оценку преступным действиям киевского режима», — заметил парламентарий.

От киевских властей, по его словам, необходимо требовать остановить царящий произвол, освободить задержанных священнослужителей и прихожан УПЦ и неукоснительно следовать взятым на себя международно-правовым обязательствам.