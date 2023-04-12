12 апреля 2023, 13:13
Репрессии Киева против УПЦ осудили в Госдуме
Госдума приняла осуждающее репрессии Киева против УПЦ заявление
Российские депутаты 12 апреля приняли заявление касательно репрессивной политики киевского режима, которая направлена на уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил ТАСС.
Документ разработали в комитете ГД по международным делам. Парламентарии указали, что полностью разделили негодование и возмущение «миллионов христиан всего мира» по поводу многочисленных фактов о политике «постмайданных властей Украины». Последняя, отметили в заявлении, направлена на полное уничтожение канонической УПЦ.
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«Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур», — отметили в документе.
Киевский режим, добавили его авторы, также содействует и ряду чиновников и неонацистских организаций, позволяя им захватывать православные церкви и их имущество, принудительно ликвидировать общины, громить православные храмы и нападать на священников и прихожан.
Давление, которое на Украине оказывают на каноническую православную веру, в документе охарактеризовали как вопиющее. Ситуация особенно обострилась в период президентства Владимира Зеленского. Нынешний глава государства, указали депутаты, воспользовался нарастающим кризисом в стране и «поставил своей целью полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией».
Инструмент для удовлетворения амбиций
В пресс-службе депутата Александра Валуева «360» пояснили, что заявление поддержали единогласно.
«Жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, а в Николаевской и Тернопольской областях радикалы сжигают храмы УПЦ», — отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
Религия, подчеркнул он, не должна становиться инструментом, при помощи которого украинский режим удовлетворяет свои непомерные военно-политические амбиции.
«Мы считаем, что международное сообщество — парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации — должно дать правовую оценку преступным действиям киевского режима», — заметил парламентарий.
От киевских властей, по его словам, необходимо требовать остановить царящий произвол, освободить задержанных священнослужителей и прихожан УПЦ и неукоснительно следовать взятым на себя международно-правовым обязательствам.
Госдума РФ
Украина
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