Мир 11 апреля 2023, 20:54 Украинская полиция завела дело об избиении епископа УПЦ Полиция Украины завела дело об избиении епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ РИА «Новости»

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Украинская полиция завела дело об избиении епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ Никиты. Об этом заявила представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева, слова которой привел ТАСС.

«Следователи начали расследование дела по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины („Хулиганство“). Полиция еще выясняет все обстоятельства конфликта», — уточнила Марышева.

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Обращение в полицию о нападении на епископа в Черновцах поступило вечером 10 апреля. Возле священника остановился автомобиль, водитель которого выскочил и стал оскорблять его, а также ударил по лицу.

Как выяснила полиция, нападавшему 28 лет, он житель Черновцов. При этом следствие не подтвердило информацию, что нападавший является военным, как ранее сообщили некоторые украинские СМИ.

Днем ранее украинская полиция возбудила дело в отношении сторонника ПЦУ, который напал на прихожанина УПЦ во время попытки штурма раскольниками храма в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Религиовед Александр Невеев отмечал, что гонения властей Украины против священнослужителей местной православной церкви — УПЦ — можно назвать преступлением на уровне теракта. Раскольническую Православную церковь Украины он счел политическим проектом, призванным вбить очередной клин между русскими и украинцами.