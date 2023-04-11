Эксклюзив 11 апреля 2023, 19:29 Религиозную травлю на Украине сочли терактом Религиовед Невеев: религиозная травля на Украине — преступление на уровне теракта РИА «Новости»

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Гонения властей Украины против священнослужителей местной православной церкви — УПЦ — можно считать преступлением на уровне теракта. Об этом в беседе с «360» сообщил религиовед Александр Невеев.

«То, что сегодня происходит на Украине, эта религиозная травля — самое настоящее преступление на уровне теракта», — отметил он.

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Раскольническая Православная церковь Украины, по мнению Невеева, сделана как политический проект, призванный вбить очередной клин между русскими и украинцами. Это религиозное объединение не является каноническим.

«Националисты устраивают самую настоящую травлю людей, которые просто хотят соблюдать догмы православия», — подчеркнул религиовед.

Он обратил внимание, что ПЦУ напоминает оголтелую секту с религиозным фанатизмом и неприятием общечеловеческих ценностей.

«Эти люди напоминают сектантские образования. Их характеризует <…> стремление нарушать закон, взвинченная эмоциональность, <…> они сеют вокруг себя агрессию», — резюмировал Невеев.

Ранее Союз православных журналистов сообщил об избиении епископа Коломыйского и Ивано-Франковского канонической Украинской православной церкви Никиты.