11 апреля 2023, 19:29
Религиозную травлю на Украине сочли терактом
Религиовед Невеев: религиозная травля на Украине — преступление на уровне теракта
Гонения властей Украины против священнослужителей местной православной церкви — УПЦ — можно считать преступлением на уровне теракта. Об этом в беседе с «360» сообщил религиовед Александр Невеев.
«То, что сегодня происходит на Украине, эта религиозная травля — самое настоящее преступление на уровне теракта», — отметил он.
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Раскольническая Православная церковь Украины, по мнению Невеева, сделана как политический проект, призванный вбить очередной клин между русскими и украинцами. Это религиозное объединение не является каноническим.
«Националисты устраивают самую настоящую травлю людей, которые просто хотят соблюдать догмы православия», — подчеркнул религиовед.
Он обратил внимание, что ПЦУ напоминает оголтелую секту с религиозным фанатизмом и неприятием общечеловеческих ценностей.
«Эти люди напоминают сектантские образования. Их характеризует <…> стремление нарушать закон, взвинченная эмоциональность, <…> они сеют вокруг себя агрессию», — резюмировал Невеев.
Ранее Союз православных журналистов сообщил об избиении епископа Коломыйского и Ивано-Франковского канонической Украинской православной церкви Никиты.
Религия
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