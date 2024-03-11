Власть 11 марта 2024, 14:40 Рекламу на ресурсах иноагентов запретили в России Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу российских физических и юридических лиц на своих информационных ресурсах. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесли в федеральный закон «О рекламе». Теперь на информационных ресурсах иноагентов нельзя размещать рекламную информацию. Также запрещается рекламировать информресурсы самих иностранных агентов. Обе стороны будут нести ответственность за нарушение нового закона.

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Также теперь запрещено рекламировать информационные ресурсы иностранных агентов в СМИ и в интернете. В начале марта соответствующий закон одобрили в Совете Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал запретить иностранным агентам получать прибыль за авторские и смежные права. Депутат нижней палаты парламента Андрей Альшевских в беседе с «360» отметил, что нужно задуматься о полном запрете использования социальных сетей лицами под зарубежным влиянием.

Принятый еще на стадии Госдумы проект закона дал свои плоды. Из-за него иноагент Алексей Пивоваров* уволил часть команды издания «Редакция».

*Алексей Пивоваров внесен решением Минюста России в список иноагентов летом 2022 года.