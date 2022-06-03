Минюст объявил Кашина, Пивоварова и Чичваркина иноагентами

Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Олега Кашина, Алексея Пивоварова и еще четырех человек. Такие данные следуют из перечня, размещенного на сайте министерства.

«Пивоваров Алексей Владимирович, Цветкова Юлия Владимировна, Кашин Олег Владимирович, Соколов Михаил Владимирович, Петров Николай Владимирович, Данилович Ирина Брониславовна», — значится в реестре.

Кроме того, бизнесмен Евгений Чичваркин был включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Указано, что это произошло 3 июня.

В разделе «Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений» указывается страна Украина.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что лицам или СМИ, признанным Минюстом иностранными агентами, необходимо запретить заниматься публичной деятельностью. По его мнению, сейчас в России достаточно лояльное законодательство в отношении иностранных агентов.