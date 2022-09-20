Медведев назвал готовящиеся референдумы в Донбассе важными для восстановления исторической справедливости | 360°

Власть 20 сентября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Медведев назвал готовящиеся референдумы в Донбассе важными для восстановления исторической справедливости Зампред Совбеза Медведев: референдумы в ЛДНР восстановят историческую справедливость РИА «Новости»

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Референдумы, которые Донбасс готовится провести, значимы не только для защиты жителей региона, но и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости», — написал он.

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По его словам, кардинально изменят вектор развития России на десятилетия вперед.

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«И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что посягательство на территорию России — преступление, совершение которого дает возможность использовать все силы самозащиты. При этом не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию РФ никто из руководства страны не сможет повернуть время вспять и изменить решение.

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее во вторник заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что 20 сентября власти региона сделают заявление касательно референдума. Накануне власти ЛНР призвали немедленно провести референдум о вступлении в состав России.

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