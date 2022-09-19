ЛНР призвали срочно провести референдум и признать субъектом России | 360°

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19 сентября 2022, 17:01

ЛНР призвали срочно провести референдум и признать субъектом России

Общественная палата ЛНР призвала срочно провести референдум о вхождении в состав России

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Общественная палата обратилась к главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику с просьбой о немедленном проведении референдума. ЛНР предложили признать субъектом России.

По мнению общественников, нахождение в составе России обезопасит республику.

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«Общественная палата ЛНР выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году», — сообщили в палате. Видео опубликовало РИА «Новости».

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Референдум о вхождении в состав России проведут и в Запорожской области. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, это случится, когда все жители будут находиться в безопасности.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил присоединить к России республики Донбасса, а также освобожденные территории Украины как можно скорее. Он отметил, что это можно сделать и без проведения референдумов. Аксенов подчеркнул, что крымские власти находятся в постоянном контакте с коллегами из указанных регионов.

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