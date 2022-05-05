Вступление в НАТО новых государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе, эти пока еще нейтральные государства сразу окажутся на «передовой». Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Потенциальные новые члены альянса из числа пока еще нейтральных государств также автоматически окажутся на натовской „передовой“ и будут вынуждены „держать равнение“, следуя блоковой дисциплине. Негативные последствия для мира и стабильности в Европе, да и для их собственной безопасности, будут очевидны», — подчеркнул Гаврилов в своем выступлении на 1008-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности.

О вступлении в НАТО заговорили Швеция и Финляндия. Финские власти примут решение о подаче заявки на вступление 12 мая. К этой дате парламентские комитеты рассмотрят доклад о внешнеполитической ситуации. Правительство Швеции отказалось от проведения референдума о вступлении в НАТО, аргументируя это политикой госбезопасности.