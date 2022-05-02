Стало известно, когда Финляндия объявит решение по членству в НАТО

Власти Финляндии объявят решение по поводу вступления в НАТО 12 мая. Сперва выступит президент страны Саули Ниинисте, затем — парламент, сообщили источники финского издания Iltalehti.

К указанной дате парламентские комитеты завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности. По данным источников, премьер-министр Финляндии Санна Марин тоже считает, что решение о членстве в НАТО необходимо объявить к 12 мая. Главный смысл в том, чтобы передать заявку на вступление в Альянс без дополнительного обсуждения и голосования в парламенте.

После получения заявки на переговоры о членстве в НАТО соберутся все 30 послов стран — представителей Североатлантического альянса.

Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия и Швеция могут подать заявки о вступлении в НАТО одновременно. По мнению политолога Армена Гаспаряна, это было сделано в основном с целью пиара.

Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что вопрос о членстве стран в Альянсе стоит отложить до окончательного разрешения проблем на Балканах.

Лидер Финляндии Саули признал, что вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению новых баз России, ранее написал RT.