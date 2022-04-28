Правительство Швеции отказалось от референдума по членству в НАТО

Предложение фракции социал-демократов парламента Швеции о проведении референдума по членству страны в НАТО раскритиковали в правительстве. Как сообщил ТАСС, против этого предложения выступили премьер-министр Магдалена Андерссон и министр иностранных дел Анн Линде.

Глава кабмина заявила, что такой вопрос нельзя выносить на всеобщее обсуждение, так как там есть информация, касающаяся государственной безопасности и имеющая гриф секретности.

«Существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», — подчеркнула Андерссон.

Министр иностранных дел отметила, что подобный опрос приведет к поляризации населения.

«В данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», — добавила Линде.

Она подчеркнула, что политику безопасности страны определяет правительство после утверждения решения парламентом, а не выносит на референдум.

С предложением провести референдум о вступлении Швеции в НАТО выступил председатель левой партии Нуши Дадгостар. Но его не поддержали остальные фракции, чье мнение о принятии решения тоже разделилось. Партия «Зеленые» предложила поднять этот вопрос на выборах. Центристы и христианские демократы потребовали, чтобы решение парламента о вступлении страны в альянс приняли до подачи предварительного заявления.

Председатель НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия получат полные гарантии безопасности после подачи заявки и ее ратификации. Он подчеркнул, что вхождение двух стран в альянс окажется очень быстрым, так как они отвечают всем требованиям.