«Рабочих рук не хватает». Путин отметил важность трудовых мигрантов для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия делает все для того, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Глава государства заявил об этом в ходе встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщило РИА «Новости».

Путин заявил, что вопрос мигрантов является очень важным. Российский лидер сказал, что понимает, насколько это чувствительная тема для Таджикистана.

«Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал президент России.

Глава государства отметил, что мигранты, работающие в России, поддерживают свои семьи дома. Это абсолютно положительный процесс, подчеркнул Путин.

В Кремле ранее обратили внимание, что из-за пандемии количество мигрантов в России резко снизилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в апреле заявил, что сейчас количества мигрантов в стране недостаточно для реализации многих амбициозных проектов, в том числе в сфере строительства и в сельском хозяйстве.

Президент Таджикистана прибыл в Москву, чтобы посетить парад Победы.