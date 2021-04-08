Песков заявил о нехватке трудовых мигрантов в России

В России из-за пандемии резко снизилось количество мигрантов, и сейчас их количества недостаточно для реализации амбициозных проектов в различных сферах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, растет ли среди россиян недовольство мигрантами, и может ли это представлять потенциальную угрозу для безопасности. Песков ответил, что не изучал исследования на эту тему, поэтому не может дать никаких комментариев.

«Вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — сообщил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что нехватка мигрантов особенно наблюдается в сфере строительства. По его словам, необходимо строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Также мигранты требуются в сельском хозяйстве.

«Дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — констатировал Песков.

В Россию после возобновления авиасообщения со Среднем Азией может вернуться до миллиона трудовых мигрантов. Об этом ранее сообщил глава Федерации мигрантов Вадим Коженов.