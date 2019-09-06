Путину доложили о нападении на Памфилову

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту доложено», — сказал Песков РИА «Новости».

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В дом Эллы Памфиловой, который находится в Истринском районе Подмосковья, поздно вечером 5 сентября проник неизвестный в маске. Он ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся.

После случившегося Памфилова вызвала полицию. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Пока основным мотивом нападения считается ограбление.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство рассмотрит все возможные версии произошедшего. Он не исключил, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью Памфиловой.

В пятницу Элла Памфилова приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». В пресс-службе ЦИК заявили, что состояние здоровья политика позволяет участвовать в мероприятии.

Сама же Элла Памфилова рассказала журналистам, что с ней все в порядке.