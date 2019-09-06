СК рассмотрит версию нападения на Памфилову в связи сработой в ЦИК

Председатель Следственного комитета заявил, что инициировал передачу дела о разбойном нападении на дом руководителя ЦИК в центральный аппарат СК.

Он пояснил, что в связи с должностью потерпевшей, а также ее профессиональной деятельностью расследованием дела займутся сотрудники Главного следственного управления.

Поселок с домом Памфиловой сняли на видео Подробнее

В сжатые сроки следователи примут все меры для установления всех обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. К расследованию привлекут оперативных работников МВД и ФСБ России.

Следователи проверят все возможные версии причины совершения этого преступления, в том числе профессиональную деятельность Эллы Памфиловой. В ходе расследования они установят мотив и цель преступника, напавшего на дом председателя ЦИК.

Неизвестный грабитель в маске проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в минувшую ночь. Через окно он пробрался на террасу дома, где напал на хозяйку. Злоумышленник несколько раз ударил женщину электрошокером и сбежал.

На место прибыли сотрудники полиции, которые завели уголовное дело по факту нападения. Пока в качестве предварительной версии рассматривается ограбление.

В аппарате Центризбиркома рассказали, что сейчас Элла Памфилова принимает участие в международной конференции. Ее здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе Центризбиркома рассказали, что председатель, как и другие работники ведомства, не входит в список лиц, которые охраняются государством. При этом под охраной находится только здание Центральной избирательной комиссии.

«360» снял на видео коттеджный поселок, где живет председатель ЦИК Элла Памфилова. При въезде в него находится пункт круглосуточной охраны, а само поселение обнесено забором-решеткой. Как злоумышленник смог проникнуть в дом Памфиловой, выяснит следствие.