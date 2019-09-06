  • СК рассмотрит версию нападения на Памфилову в связи сработой в ЦИК

    06 сентября 2019, 14:53

    Анатолий Минкин

    Следственный комитет России намерен проверить все версии нападения на председателя ЦИК Эллу Памфилову, включая ее профессиональную деятельность. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Его слова приведены на официальном сайте СК.
    СК рассмотрит версию нападения на Памфилову в связи сработой в ЦИК

    Председатель Следственного комитета заявил, что инициировал передачу дела о разбойном нападении на дом руководителя ЦИК в центральный аппарат СК.

    Он пояснил, что в связи с должностью потерпевшей, а также ее профессиональной деятельностью расследованием дела займутся сотрудники Главного следственного управления.

    Поселок с домом Памфиловой сняли на видео

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    В сжатые сроки следователи примут все меры для установления всех обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. К расследованию привлекут оперативных работников МВД и ФСБ России.

    Следователи проверят все возможные версии причины совершения этого преступления, в том числе профессиональную деятельность Эллы Памфиловой. В ходе расследования они установят мотив и цель преступника, напавшего на дом председателя ЦИК.

    Неизвестный грабитель в маске проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в минувшую ночь. Через окно он пробрался на террасу дома, где напал на хозяйку. Злоумышленник несколько раз ударил женщину электрошокером и сбежал.

    На место прибыли сотрудники полиции, которые завели уголовное дело по факту нападения. Пока в качестве предварительной версии рассматривается ограбление.

    В аппарате Центризбиркома рассказали, что сейчас Элла Памфилова принимает участие в международной конференции. Ее здоровью ничего не угрожает.

    В пресс-службе Центризбиркома рассказали, что председатель, как и другие работники ведомства, не входит в список лиц, которые охраняются государством. При этом под охраной находится только здание Центральной избирательной комиссии.

    «360» снял на видео коттеджный поселок, где живет председатель ЦИК Элла Памфилова. При въезде в него находится пункт круглосуточной охраны, а само поселение обнесено забором-решеткой. Как злоумышленник смог проникнуть в дом Памфиловой, выяснит следствие.