  • «Переживу и это». Памфилова кратко прокомментировала нападение грабителя

    06 сентября 2019, 13:19

    Наза Салех Захи

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на которую минувшей ночью напал грабитель, не хотела обсуждать эту тему. Однако журналистам удалось получить от нее небольшой комментарий.

    «Нет, нет. Все нормально», — сказала она, когда пресса попросила ее рассказать о случившемся.

    Однако свое отношение к произошедшему глава ЦИК все же прокомментировала короткой фразой.

    «Переживу и это», — заявила Памфилова. Ее процитировала газета «Известия».

    Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

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    Неизвестный совершил нападение на Эллу Памфилову поздно вечером 5 сентября. Случай произошел в городском округе Истра Московской области.

    Полиция узнала о произошедшем около 01:30. Преступник проник в дом главы ЦИК через окно. Он ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Основной причиной нападения предварительно считается ограбление. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.