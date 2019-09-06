«Переживу и это». Памфилова кратко прокомментировала нападение грабителя
«Нет, нет. Все нормально», — сказала она, когда пресса попросила ее рассказать о случившемся.
Однако свое отношение к произошедшему глава ЦИК все же прокомментировала короткой фразой.
«Переживу и это», — заявила Памфилова. Ее процитировала газета «Известия».
Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителяПодробнее
Неизвестный совершил нападение на Эллу Памфилову поздно вечером 5 сентября. Случай произошел в городском округе Истра Московской области.
Полиция узнала о произошедшем около 01:30. Преступник проник в дом главы ЦИК через окно. Он ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Основной причиной нападения предварительно считается ограбление. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.