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    05 апреля 2021, 15:11

    Путина возмутили цены на продукты на Дальнем Востоке

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести анализ цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для того, чтобы сократить сильный разрыв со средним уровнем по стране. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    Путина возмутили цены на продукты на Дальнем Востоке

    Путин поручил кабмину проанализировать динамику цен на основные продукты в Дальневосточном федеральном округе и принять меры для сокращения разрыва по отношению к среднероссийским показателям. Правительство должно отчитаться по исполнению поручения не позднее 1 июня.

    Глава государства также поручил заняться изучением вопроса о целесообразности введения нового сбора на уголь, который переваливают в дальневосточных портах.

    Аналитики ранее связали рост цен на продовольственные товары с ситуацией на мировых рынках. Экономисты отметили, что в цепочках поставок наблюдаются перебои из-за пандемии. Специалисты также спрогнозировали, что рост инфляции в апреле составит 5,5%.

    Большая часть российских семей в месяц тратит на самые необходимые товары, включая еду, от 15 до 30 тысяч рублей, что составляет от 25 до 50% месячного бюджета.