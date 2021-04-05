Путина возмутили цены на продукты на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести анализ цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для того, чтобы сократить сильный разрыв со средним уровнем по стране. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин поручил кабмину проанализировать динамику цен на основные продукты в Дальневосточном федеральном округе и принять меры для сокращения разрыва по отношению к среднероссийским показателям. Правительство должно отчитаться по исполнению поручения не позднее 1 июня.

Глава государства также поручил заняться изучением вопроса о целесообразности введения нового сбора на уголь, который переваливают в дальневосточных портах.

Аналитики ранее связали рост цен на продовольственные товары с ситуацией на мировых рынках. Экономисты отметили, что в цепочках поставок наблюдаются перебои из-за пандемии. Специалисты также спрогнозировали, что рост инфляции в апреле составит 5,5%.

Большая часть российских семей в месяц тратит на самые необходимые товары, включая еду, от 15 до 30 тысяч рублей, что составляет от 25 до 50% месячного бюджета.