Стало известно, насколько в апреле вырастут цены в России

Инфляция в апреле составит 5,5%. Такой прогноз сделали аналитики. Об этом сообщили РИА «Новости». Большинство специалистов назвало основным фактором рост цен на продукты питания на мировых рынках.

«Рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены», — перечислил причины главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отметил, что существует и дезинфляционный фактор. Это постепенное исчерпание переноса ослабленного рубля в цены, пояснил он.

Аналитик Росбанка Евгений Кошелев добавил в эту категорию исчерпание эффекта базы от всплеска цен в 2020 году. Экономист банка «Открытие» Андрей Никандров также рассказал, что инфляцию сдерживает низкий внутренний спроси.

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский отметил меры правительство, которые сдерживают цены.

«После технического снижения инфляции в апреле снова возможно ее локальное ускорение», — рассказал аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Он добавил, что для снижения краткосрочной инфляции следует не допускать повышения цен на бензин. Также аналитики отметили, что в мае инфляция снижаться еще вряд ли начнет.