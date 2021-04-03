Россияне назвали ежемесячные траты на продукты

Подавляющая часть российских семей тратит в месяц на все самое необходимое, включая еду, от четверти до половины месячного бюджета. В деньгах это от 15 до 30 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей», — приводит агентство результаты исследования.

По данным аналитиков, каждая десятая у каждой десятой семьи в России на товары и услуги первой необходимости в месяц уходит от 50 до 70 тысяч рублей. 2,8% тратят от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8% — более 100 тысяч рублей.

31,2% семей закладывают на еду и самое необходимое 25-50% бюджета, каждая пятая семья — 50-75%. У 12% семей на базовые потребности уходит почти весь заработок — более 75%.

18,5% участников опроса рассказали, что расходы на необходимые товары и услуги составляют менее 25% их бюджета. Примерно столько же — 17,4% — признались, что денег им не хватает даже на еду.

На этой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Совфеда заявил, что 20% россиян, которые нуждаются в поддержке государства, по факту не получают ничего. По его мнению, в России необходимо ввести дополнительные меры, чтобы вывести людей из-за черты бедности.