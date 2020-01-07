Путина во время визита в Сирию охраняли российские военные

«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», — пояснил он.

Владимир Путин прибыл в Дамаск во вторник, 7 января. После того, как его самолет приземлился в Дамаске он отправился на командный пункт российских войск, где встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

В ходе переговоров Владимир Путин отметил, что в целом была проведена огромная работа для сохранения государственности и восстановления целостности Сирии. При этом он особо отметил, что по ситуации в Дамаске видно, как жители вернулись к мирной жизни.

После лидеры двух государств отправились в Дамаск, где посетили Омейядскую мечеть. Для Владимира Путина провели экскурсию по музею при религиозном учреждении, где показали нетленную голову Иоанна Крестителя. Святыню почитают и христиане, и мусульмане. В ответ российский лидер передал в мечеть Коран XVII века.

После Владимир Путин и Башар Асад отправились в православный храм Святой Девы Марии, где их встретил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. Православному храму Владимир Путин также привез подарок. Он передал икону с изображением Богоматери.

В ходе прогулки по Дамаску Путин и Асад обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и планы по уничтожению террористов на территории Идлиба. Кроме того, они коснулись вопроса о ситуации на севере Сирии меры, которые принимает в этой части страны соседняя Турция.