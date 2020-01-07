    07 января 2020, 17:23

    Путин встретился с Асадом в командном пункте российских войск в Сирии

    Анатолий Минкин

    Встреча президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада прошла в командном пункте группировки Вооруженных сил России в Сирии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
    Путин встретился с Асадом в командном пункте российских войск в Сирии

    Он пояснил, что Владимир Путин прибыл в Сирию и из аэропорта проехал по улицам Дамаска до места встречи с сирийским коллегой.

    «В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», — рассказал Песков и пояснил, что лидеры двух государств выслушали доклады военных о том, что происходит в разных регионах страны.

    После российская и сирийская делегации провели переговоры. Владимир Путин в беседе с Башаром Асадом отметил, что для восстановления государственности и территориальной целостности страны все провели огромную работу.

    «Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — сказал Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в ответ Асад поблагодарил российского президента за визит и за помощь в борьбе с терроризмом.

    «Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — добавил Дмитрий Песков и отметил, что в ходе визита в Сирию российский лидер посетит еще несколько объектов.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ближайшую среду, 8 января, приедет в Стамбул для участия в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Кроме того, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.