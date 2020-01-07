Путин встретился с Асадом в командном пункте российских войск в Сирии

Он пояснил, что Владимир Путин прибыл в Сирию и из аэропорта проехал по улицам Дамаска до места встречи с сирийским коллегой.

«В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», — рассказал Песков и пояснил, что лидеры двух государств выслушали доклады военных о том, что происходит в разных регионах страны.

После российская и сирийская делегации провели переговоры. Владимир Путин в беседе с Башаром Асадом отметил, что для восстановления государственности и территориальной целостности страны все провели огромную работу.

«Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в ответ Асад поблагодарил российского президента за визит и за помощь в борьбе с терроризмом.

«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — добавил Дмитрий Песков и отметил, что в ходе визита в Сирию российский лидер посетит еще несколько объектов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ближайшую среду, 8 января, приедет в Стамбул для участия в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Кроме того, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.